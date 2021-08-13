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    Chelsea'ye transfer olan Lukaku bonservis rekoru kırdı

    Chelsea'ye transfer olan Lukaku bonservis rekoru kırdı

    Londra ekibi yıldız oyuncuyu açıklarken, Lukaku toplam bonservis değeri olarak en pahalı futbolcu rekoruna ulaşmış oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 09:59
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    Yaz döneminin en büyük transferlerinden biri gerçekleşti ve Chelsea, Inter'den eski oyuncusu Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı.

    İngiliz ekibi, 115 milyon euro bonservis bedeli ödediği Belçikalı yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

    TOPLAM BONSERVİSTE EN PAHALI FUTBOLCU

    Romelu Lukaku, bu transferle birlikte toplamda kendisi için en çok bonservis ödenen oyuncu oldu.

    317.5 milyon euro, Lukaku

    310.2 milyon euro, Neymar

    230 milyon euro, Ronaldo

    189 milyon euro, Morata

    179 milyon euro, Di Maria

    Chelsea ye transfer olan Lukaku bonservis rekoru kırdı #1

    “BİRLİKTE ÇOK ŞEY BAŞARABİLİRİZ”

    İmza sonrasında konşan Lukaku, "Bu harika kulübe yeniden geri döndüm. Çocukken hep Chelsea'yi desteklerdim. Kulübün gidişatı, benim hedeflerime uyuyor. Bu fırsat doğru zamanda geldi. Birlikte çok şey başarabiliriz." açıklamalarında bulunmuştu.

    Chelsea ye transfer olan Lukaku bonservis rekoru kırdı #2

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