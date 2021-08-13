Chelsea'ye transfer olan Lukaku bonservis rekoru kırdı

Londra ekibi yıldız oyuncuyu açıklarken, Lukaku toplam bonservis değeri olarak en pahalı futbolcu rekoruna ulaşmış oldu.

Yaz döneminin en büyük transferlerinden biri gerçekleşti ve Chelsea, Inter'den eski oyuncusu Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi, 115 milyon euro bonservis bedeli ödediği Belçikalı yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

TOPLAM BONSERVİSTE EN PAHALI FUTBOLCU

Romelu Lukaku, bu transferle birlikte toplamda kendisi için en çok bonservis ödenen oyuncu oldu.

317.5 milyon euro, Lukaku

310.2 milyon euro, Neymar

230 milyon euro, Ronaldo

189 milyon euro, Morata

179 milyon euro, Di Maria

“BİRLİKTE ÇOK ŞEY BAŞARABİLİRİZ”

İmza sonrasında konşan Lukaku, "Bu harika kulübe yeniden geri döndüm. Çocukken hep Chelsea'yi desteklerdim. Kulübün gidişatı, benim hedeflerime uyuyor. Bu fırsat doğru zamanda geldi. Birlikte çok şey başarabiliriz." açıklamalarında bulunmuştu.