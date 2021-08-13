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- Chelsea'ye transfer olan Lukaku bonservis rekoru kırdı
Chelsea'ye transfer olan Lukaku bonservis rekoru kırdı
Londra ekibi yıldız oyuncuyu açıklarken, Lukaku toplam bonservis değeri olarak en pahalı futbolcu rekoruna ulaşmış oldu.
- Haber Merkezi
- 13.08.2021 - 09:59
Yaz döneminin en büyük transferlerinden biri gerçekleşti ve Chelsea, Inter'den eski oyuncusu Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı.
İngiliz ekibi, 115 milyon euro bonservis bedeli ödediği Belçikalı yıldız ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
TOPLAM BONSERVİSTE EN PAHALI FUTBOLCU
Romelu Lukaku, bu transferle birlikte toplamda kendisi için en çok bonservis ödenen oyuncu oldu.
317.5 milyon euro, Lukaku
310.2 milyon euro, Neymar
230 milyon euro, Ronaldo
189 milyon euro, Morata
179 milyon euro, Di Maria
“BİRLİKTE ÇOK ŞEY BAŞARABİLİRİZ”
İmza sonrasında konşan Lukaku, "Bu harika kulübe yeniden geri döndüm. Çocukken hep Chelsea'yi desteklerdim. Kulübün gidişatı, benim hedeflerime uyuyor. Bu fırsat doğru zamanda geldi. Birlikte çok şey başarabiliriz." açıklamalarında bulunmuştu.