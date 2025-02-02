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Haber Merkezi

Devre arası transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Can Keleş ve Jean Onana ile yollarını kiralık olarak ayıran siyah-beyazlı takımda Cher Ndour'la vedalaşıldı.

TRANSFER İÇİN İTALYA'DA

Ndour, İtalya Serie A ekibi Fiorentina'ya imza atmak için İtalya'ya gitti.

Sağlık kontrollerini tamamlamak için Floransa'ya giden genç oyuncu Fiorentina ürünleri ile Floransa'da görüntülendi.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Fiorentina, genç futbolcu için 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fiorentina ve PSG arasında Cher Ndour için yapılan anlaşmada sonraki satıştan yüzde 50 pay maddesi de bulunuyor.

Cher Ndour'un Fiorentina ile 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 20 yaşındaki İtalyan oyuncu, bu sezon 22 maçta süre buldu.

Ndour, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 2 asist yaptı.