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    Cherif Ndiaye, Çin'e transfer oldu

    Göztepe, Cherif Ndiaye'nin Çin ekibi Shanghai Port'a transfer olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 11:12
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    Cherif Ndiaye, Çin'e transfer oldu

    Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Cherif Ndiaye'nin Çin ekibi Shanghai Port'a transfer olduğunu bildirdi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır.

    “EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

    Cherif'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Bu sezon Göztepe formasıyla 30 maçan çıkan Senegalli oyuncu takımına 12 gol, 3 asistlik bir katkı sağladı.

    Cherif Ndiaye, Çin e transfer oldu #1


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