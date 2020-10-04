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    Choupo-Moting, Bayern Münih yolunda

    PSG'den ayrıldıktan sonra adı Türk takımlarıyla da anılan Choupo-Moting'in Bayern Münih'e transfer olacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2020 - 11:54
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    Choupo-Moting, Bayern Münih yolunda

    Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bittikten sonra serbest kalan forvet oyuncusu Choupo-Moting'in yeni adresi belli oldu.

    LEWA'NIN YEDEĞİ OLACAK

    Telefoot'un haberine göre; Alman devi Bayern Münih, golcü oyuncu ile görüşmelere başladı.

    Transferin kısa sürede noktalanması bekleniyor. Bayern Münih, böylelikle golcüsü Lewandowski'nin yedeği olacak ismi bulmuş oldu.

    31 yaşındaki forvet oyuncusu daha önce Almanya'da Nürnberg, Hamburg, Schalke 04 ve Mainz 05 gibi takımlarda forma giymişti.

    Choupo-Moting, Bayern Münih yolunda #1

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