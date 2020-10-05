Choupo Moting Bayern Münih'te

Bir dönem adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılan Eric Maxim Choupo Moting, 1 yıllığına Bayern Münih'e transfer oldu.

FC Bayern Münih, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Eric Maxim Choupo-Moting ile 1 yıllık kontrat imzaladı.

"HARİKA BİR TRANSFER OLDU"

Transferle ilgili konuşan Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, "Eric'i transfer ettiğimiz için çok mutluyum. Ofansif anlamda kadromuza derinlik katacak. Onun gibi bir oyuncu transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Eric, PSG'de uluslararası tecrübe elde etti. Bundesliga'yı çok iyi biliyor ve bedelsiz aldık. Tüm yönleriyle harika bir transfer oldu." yorumunu yaptı.

"BUNDESLIGA'YA DÖNMEK HARİKA"

Eric Maxim Choupo-Moting ise, "Bundesliga'ya geri dönmek harika bir his. Almanya'nın en büyük kulübüne imza attım. FC Bayern'de kim oynamak istemez ki! Bu kulüp için oynamak bir onurdur. Bayern, her zaman kazanmayı hedefleyen bir kulüp ve hedeflere ulaşmak için çok motive olacağım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.