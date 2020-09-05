Choupo-Moting, PSG'den ayrıldı

Fransız ekibi PSG'de forma giyen Eric Maxim Choupo-Moting, sözleşmesinin 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte boşa çıktı.

2018 yılında Stoke City'den bedelsiz olarak transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu Eric Maxim Choupo-Moting'in Fransa macerası sona erdi.

Paris Saint-Germain'in oyuncuya yeni kontrat teklif etmeyeceği düşünülüyor.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta karşısında attığı golle takımını yarı finale taşıyan forvetin, yeni adresi merak ediliyor. Chupo-Moting için seçenekler arasında Türkiye'nin de olduğu konuşuluyor.

Daha önce Fenerbahçe'nin oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği iddia edilmişti.