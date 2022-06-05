Christian Eriksen için Manchester United devrede

Brentford'da şansı iyi değerlendiren ve eski günlerinin sinyalini veren 30 yaşındaki futbolcu ile İngiliz devi Manchester United'ın ilgilendiği iddia ediliyor.

Christian Eriksen... Danimarka futbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan ve kariyerinde Ajax, Tottenham ve İnter gibi takımların formasını giyen yıldız futbolcu geçtiğimiz sene talihsiz bir an yaşamıştı.

Finlandiya ile 12 Haziran'da oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçında bir anda yerde kalan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan tecrübeli orta saha tüm futbolseverleri korkutmuştu.

30 yaşındaki oyuncunun yaşadığı durum sonrasında futbol hayatını sonlandırması daha kuvvetli ihtimal görünürken, Aralık 2021'de kulübü Inter, Danimarkalı futbolcunun sözleşmesini feshetmişti.

Her şey başarılı futbolcu için olumsuz ilerlerken, tedavi sürecini tamamlayan Christian Eriksen futbola geri dönmek adına kontrollü çalışmalara başladı ve sonrasında doktorlarından gelen onayla yeniden yeşil sahalara çıkabileceğinin müjdesini aldı.

Brentford kapılarını açtı

Bu sırada Eriksen'e, İngiliz ekibi Brentford kapılarını açtı, 31 Ocak 2022'de yarım sezonluk bir sözleşme imzalandı. Deneyimli oyuncu, Premier Lig'de çıktığı 11 maçta 1 gol, 4 asistle oynarken, adeta eski günlerinin sinyalini verdi.

Manchester United ilgileniyor

Üstelik yıldız isim, milli takıma da geri döndü! Ada basınından Mirror'un iddiasına göre; İngiliz devi Manchester United, Eriksen ile ilgilenmeye başladı. Danimarkalı yıldızı fırsat transferi olarak gören Kırmızı Şeytanlar'ın kısa süre içerisinde konuyla ilgili bir girişimde bulunabileceği öne sürüldü.