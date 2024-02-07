Christian Eriksen'den Galatasaray'a haber! Kararını verdi...

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Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Christian Eriksen, geleceği için kararını verdi.
Sky'da yer alan habere göre; Eriksen'in, bu sezon Manchester United'da az süre alması nedeniyle Galatasaray'ın transfer listesine girdiği kaydedildi. Ancak Danimarkalı orta saha oyuncusunun, sezonu Manchester United'da tamamlayacağı belirtildi.
19 maçta 1 gol 2 asist
Deneyimli orta saha oyuncusunun, Manchester United'da sezonun geri kalanına odaklandığı aktarıldı.
Manchester United'da bu sezon 19 maçta süre bulan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
Christian Eriksen'in Manchester United ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
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