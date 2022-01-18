Christian Eriksen'e Brentford teklif yaptı

Premier Lig ekiplerinden Brentford, EURO 2020'de kalp krizi geçiren ve Serie A kuralları gereği Inter'den ayrılmak zorunda kalan Christian Eriksen'e 6 aylık teklif yaptı.

Danimarka'nın EURO 2020'de Finlandiya ile oynadığı maçta Christian Eriksen kalp krizi geçirmişti.

Bu olaydan sonra Serie A kuralları gereği Inter'den ayrılmak zorunda kalan Christian Eriksen, futboldan uzak kalmıştı.

"KARİYERİME DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda profesyonel futbol kariyerine devam etmek istediğini söyleyen Eriksen, hedefinin Danimarka Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'na gidebilmek olduğunu dile getirmişti.

Eriksen'in menajeri Martin Schoots da yıldız ismin Premier Lig'e dönmesinin 'eve dönmek' gibi hissetireceğini belirtmişti.

KOPENHAG'IN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Ülkesi Danimarka'nın güçlü takımlarından Kopenhag, daha önce tecrübeli oyuncuya sözleşme teklif etmiş ancak Christian Eriksen bu teklifi geri çevirmişti.

BRENTFORD TEKLİF YAPTI

Bir süredir altyapısında yetiştiği Odense ile antrenmanlara çıkan 29 yaşındaki futbolcuya son teklif, Premier Lig temsilcisi Brentford'dan geldi. The Athletic'in haberine göre Brentford, 29 yaşındaki futbolcuya 6 aylık sözleşme teklifi yaptı.

Söz konusu haberde; Christian Eriksen'in sağlık durumunda sorun olmaması halinde mukavelesinde 1 yıl uzatma opsiyonunun da bulunacağı kaydedildi.