Christian Luyindama, Al Taawon'a kiralandı

Belçika’dan Antwerp ve Portekiz’den Porto’nun istediği Christian Luyindama, sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan’a transfer oldu.

Galatasaray’ın bir süredir göndermeye çalıştığı Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama ile Avrupa’dan birçok takım ilgileniyordu ancak oyuncunun kötü performansı ve istediği ücret nedeniyle kulüpler transferden vazgeçti.

Kongolu oyuncu sezon sonuna kadar Suudi Arabistan ekibi Al Taawon’da kiralık olarak forma giyecek.

Sarı kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki Luyindama için kiralama bedeli almayacak ancak sezonun ikinci yarısında alacağı parayı Al Taawon karşılaşacak.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Suudi Arabistan kulübü, sezon sonunda isterse 3 milyon euro ödeyip futbolcunun bonservisini satın alacak.

Galatasaray’ın 31 Ocak 2019’da Standard Liege’den 8 milyon euroya Transfer ettiği Luyindama, sarı kırmızılı formayla 79 maça çıkarken, 5 gol attı, 2 de asist yaptı.