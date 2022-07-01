Christian Luyindama, Galatasaray'a geri döndü

Geride bıraktığımız sezon Al Taawoun'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Christian Luyindama için karar verildi. Suudi ekibi, 28 yaşındaki stoperin opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı.

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Taawoun'a kiraladığı Christian Luyindama'nın geleceği belli oldu.

2019'da Belçika temsilcisi Standart Liege'den tam 8 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadroya katılan Demokratik Kongolu stoper, Galatasaray'ın gelecek planlarında yer almıyor.

Opsiyon kullanılmadı

Al Taawoun da 28 yaşındaki savunmacı için satın alma opsiyonu hakkını elinde bulunduruyordu.

Fakat Suudi temsilcisi bu opsiyonu kullanmayacağını açıkladı ve Luyindama'ya veda etti.

Galatasaray'a dönüyor

Tecrübeli stoperin yeni sezon hazırlıkları kapsamında sarı-kırmızılılara geri dönmesi ve kampa katılması bekleniyor.