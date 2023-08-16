Christian Luyindama'dan Galatasaray'a büyük şok! Kimse beklemiyordu Galatasaray'da yolların ayrılması gündemde olan Christian Luyindama için ne fesih konusunda ne de kiralama konusunda bir çıkar yol bulunamadı.

Galatasaray'da yaşadığı sakatlığın ardından istenmeyen adam ilan edilen Christian Luyindama, geçen sezon Antalyaspor'da da yeterince forma şansı alamayarak düşüşünü sürdürmüştü. Sarı-kırmızılı takımla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli stoper için çıkış yolu arayan yönetimin, oyuncuya Süper Lig'den hiçbir teklif gelmediği için Avrupa'dan kulüp aradığı da gelen haberler arasında. Luyindama fesih için 1.2 milyon euro istiyor Öte yandan sözleşme feshi için de görüşmelerini sürdüren Dursun Özbek ve kurmayları, Luyindama'dan "1 yıllık maaşımı ödeyin, gideyim." cevabı aldı. Özetle sarı-kırmızılılar, Demokratik Kongolu savunmacının sözleşmesini feshetmek için 1.2 milyon euro ödemek durumunda. Bunu da göz önünde bulunduran Galatasaray yönetimi ,Luyindama'yı maaşının büyük bir bölümünü de ödeyerek Avrupa'ya kiralayacak.