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    Christian Luyindama'nın bonservis bedeli

    Marcao'nun yanına Victor Nelsson'u transfer etmeye hazırlanan Galatasaray'da Luyindama gözden çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2021 - 12:48
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    Christian Luyindama'nın bonservis bedeli

    Galatasaray'ın toplamda 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı ve en büyük satış potansiyeli olarak gördüğü Luyindama için resmi teklif bekleniyor.

    Christian Luyindama nın bonservis bedeli #1

    YENİ KAYNAK YARATILACAK

    Geçtiğimiz sezon yaptığı kritik hatalar ile sezona damga vuran ve bu sezon hazırlık kampında da beklenen çıkışı yapamayan Luyindama için gelen transfer teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Kongolu futbolcunun değerini 5 milyon euro olarak belirledi.

    Satış listesine koyulan Luyindama için 4-5 milyon euro seviyesinde tekliflerle oyuncunun elden çıkarılması planlanırken, yeni transferler için de kaynak oluşturulacak.

    Christian Luyindama nın bonservis bedeli #2

    TERİM SİNYALİ VERMİŞTİ

    "Luyindama olağanüstü oynarken, çaprazının kopması, onu 6-7 ay geriye attı." ifadelerine yer veren Fatih Terim, 27 yaşındaki futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor.

    Gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Luyindama, Galatasaray kariyerinde 63 maça çıkarken 4 gol ve 2 asistle oynadı

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