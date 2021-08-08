Christian Luyindama'nın bonservis bedeli

Marcao'nun yanına Victor Nelsson'u transfer etmeye hazırlanan Galatasaray'da Luyindama gözden çıkarıldı.

Galatasaray'ın toplamda 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı ve en büyük satış potansiyeli olarak gördüğü Luyindama için resmi teklif bekleniyor.





YENİ KAYNAK YARATILACAK

Geçtiğimiz sezon yaptığı kritik hatalar ile sezona damga vuran ve bu sezon hazırlık kampında da beklenen çıkışı yapamayan Luyindama için gelen transfer teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Kongolu futbolcunun değerini 5 milyon euro olarak belirledi.

Satış listesine koyulan Luyindama için 4-5 milyon euro seviyesinde tekliflerle oyuncunun elden çıkarılması planlanırken, yeni transferler için de kaynak oluşturulacak.





TERİM SİNYALİ VERMİŞTİ

"Luyindama olağanüstü oynarken, çaprazının kopması, onu 6-7 ay geriye attı." ifadelerine yer veren Fatih Terim, 27 yaşındaki futbolcunun ayrılığına sıcak bakıyor.

Gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Luyindama, Galatasaray kariyerinde 63 maça çıkarken 4 gol ve 2 asistle oynadı