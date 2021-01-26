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    Christian Luyindama'nın menajerine 'kulüp bul' dendi

    Christian Luyindama'nın menajerine 'kulüp bul' dendi

    Galatasaray yönetimi, Christian Luyindama'nın menajeriyle görüşerek tecrübeli futbolcu için yeni kulüp bulmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 14:23
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 14:38
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    Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Christian Luyindama, bu sezon gösterdiği performansla teknik heyeti ve taraftarları memnun etmedi.

    "KENDİNİZE TAKIM BULUN"

    Rakip hücumlarında ağır kalması ve kritik hatalar yapması nedeniyle yerine stoper bakılan Demokratik Kongolu futbolcunun menajeriyle görüşen sarı-kırmızılı yönetim, "Kendinize takım bulun" talimatı vererek ayrılık isteğini resmen Luyindama cephesine bildirdi.

    Sarı-kırmızılılar, Luyindama'dan gelecek parayı transferde kullanmayı planlıyor.

    27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 19 maçta sarı-kırmızılı formayı giyerken  inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Deneyimli isim, geçen sezon uzun bir sakatlığın ardından takıma dönmüştü.

    Christian Luyindama nın menajerine kulüp bul dendi #1

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