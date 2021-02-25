Christoph Daum: Fenerbahçe'den resmi teklif almadım

Adı Fenerbahçe ile anılan Christoph Daum, teklif almadığını açıkladı. Alman basını ise, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor'a yenilmesi durumunda Daum tercihinin masaya yatırılabileceğini iddia etti.

Fenerbahçe'nin kupada Başakşehir, ligde de Göztepe maçlarını kaybetmesinin hemen ardından Christoph Daum, Instagram hesabından İstanbul paylaşımlarında bulunmuştu.

Daum'un bu paylaşımları 'manidar' bulunurken, Alman teknik direktörün kendisini Fenerbahçe taraftarlarına hatırlattığı şeklinde yorumlanmıştı. Bir kesim Fenerbahçe taraftarları da bu paylaşımlara ''Fenerbahçe'ye gel'' diyerek tecrübeli teknik direktöre cevap vermişti.

"RESMİ TEKLİF ALMADIM"

Daum'un bu paylaşımları ülkesinde de dikkat çekerken Bild gazetesi, ''Daum, Mesut Özil'in teknik direktörü mü olacak?'' manşetiyle haberi okuyucularıyla paylaştı.

Bild'e konuşan Daum, ''Fenerbahçe'den resmi bir teklif almadım.'' diyerek sarı lacivertli takım için ilk açıklamayı yaparken iddialara bu sözlerle cevap verdi.

ONE FOOTBALL: F.BAHÇE, TRABZON'A YENİLİRSE GELEBİLİR

Alman futbol sitesi One Football ise ''Bu bir inkar değil. Fenerbahçe eğer Trabzonspor'a yenilirse Daum ismi ciddi şekilde masaya yatırılabilir. Daum, 2003-2006 ve 2009-2010 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. Eğer tekrar Fenerbahçe'ye giderse Mesut Özil ile birlikte çalışacak.'' sözlerini kullandı.