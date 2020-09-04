Dolar
7.4491
0.2206%
Euro
8.792
-0.2405%
Altın
1927.19
-0.1864%
Borsa
1088.82
1.1594%
G. Altın
461.054
-0.0461%
Bitcoin
79398.6
-2.6847%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Cihan Özkara İstanbulspor'da

    TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor, tecrübeli forvet oyuncusu Cihan Özkara'yı kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2020 - 15:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Cihan Özkara İstanbulspor'da

    TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor, forvet oyuncusu Cihan Özkara ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

    3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

    İstanbulspor Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Cihan Özkara ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Cihan Özkara, geride kalan sezonu Almanya 4. Lig (Regionalliga West) takımlarından Rot-Weiss Oberhausen'de geçirmiş ve 24 resmi maçta 11 gol kaydetmişti.

    Cihan Özkara İstanbulspor da #1

    Görüş Bildir