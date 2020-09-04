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Cihan Özkara İstanbulspor'da
TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor, tecrübeli forvet oyuncusu Cihan Özkara'yı kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 04.09.2020 - 15:59
TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor, forvet oyuncusu Cihan Özkara ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
İstanbulspor Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Cihan Özkara ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Cihan Özkara, geride kalan sezonu Almanya 4. Lig (Regionalliga West) takımlarından Rot-Weiss Oberhausen'de geçirmiş ve 24 resmi maçta 11 gol kaydetmişti.