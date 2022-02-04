Cilegon, Mesut Özil'i istiyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e Asya'dan sürpriz bir talip çıktı. Endonezya Ligi'nde yer alan Cilegon, Özil'e talip olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Arsenal'den ayrılarak Fenerbahçe'ye gelen dünya starı Mesut Özil ile ilgili zaman zaman çıkan haberlerde takımdan ayrılabileceği ifade ediliyordu.

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Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e Asya'dan sürpriz bir talip çıktı. Dünyaca ünlü yıldızın ve Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl cevap vereceği merak konusu.

"MESUT'A YOĞUN İLGİMİZ VAR"

Endonezya'dan Pikiran-Rakyat'ın verdiği habere göre Endonezya Ligi'nde yer alan Cilegon, Özil'e talip olduğunu açıkladı. Habere göre kulübün sahiplerinden Rudy Salim, "Mesut Özil'e yoğun ilgimiz var. Daha önce de bunun için çalışmıştık. Onu transfer etmek istediğimiz şeklindeki açıklamalarımız şaka değildi." dedi.

Fenerbahçe'de 24'ü ilk 11'de olmak üzere 34 maça çıkan Mesut Özil, 8 gol attı.