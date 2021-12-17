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    Çin'den Bayern Münih'e 18 yaşında kaleci

    Bayern Münih, 18 yaşındaki Çinli kaleci Liu Şaoziyang'ı 3 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 14:16
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 14:47
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    Çin'den Bayern Münih'e 18 yaşında kaleci

    Bayern Münih ile Çin'in Vuhan Three Towns Kulübü arasındaki altyapı geliştirme anlaşması kapsamında transfer edilen genç file bekçisi, "Alman kulübünde forma giyen ilk Çinli oyuncu" olacak.

    2024-2025 sezonunun sonuna kadar Bayern Münih ile anlaşan oyuncu, gelecek sezona kadar 19 yaş altı takımıyla antrenman yapacak.

    Bayern Münih Kulübü, son yıllarda Çin'deki varlığını artırıyor. Şanghay şehrinde ofis açan ve kuzeyde Shandong, güneyde Guangdong eyaletlerinde futbol akademileri kuran kulübün Vuhan takımıyla da altyapı geliştirme anlaşması bulunuyor.

    "ÇİN’DEKİ ÇALIŞMANIN İLK MEYVESİ"

    Geride kalan yıllarda Bayern Münih'in ve Almanya Milli Futbol Takımı'nın kaleciliğini yapan Bayern Münih Üst Yöneticisi Oliver Kahn, Liu'nun transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, Çin'deki çalışmalarının ilk meyvesini vermiş olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

    Almanya'nın ve Avrupa'nın en başarılı futbol kulüplerinden Bayern Münih'in, 31 Almanya Ligi, 20 Almanya Kupası, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi (3'ü eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası) şampiyonluğu bulunuyor.

    Çin den Bayern Münih e 18 yaşında kaleci #1

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