Ciro Venerato: Sarri'ye Fenerbahçe'yi sordum

İtalyan gazeteci Ciro Venerato, adı Fenerbahçe ile anılan Sarri ile konuştuğunu, 62 yaşındaki teknik adamın kendisine 'teklif almadım' dediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Maurizio Sarri'yle görüştüğüne dair çıkan haberlere bir yalanlama da İtalya'dan geldi.

"SARRI'NIN HABERİ YOK"

Napolili gazeteci Ciro Venerato, Radio Kiss Kiss Napoli'ye yaptığı açıklamada, "Haberleri okur okumaz Sarri ile görüşmeye çalıştım. Benim öğrendiğime göre Sarri'ye böyle bir teklif hiçbir zaman gitmemiş, Fenerbahçe'nin teklif yaptığından Sarri'nin haberi yok." ifadelerini kullandı.

İTALYA DIŞINA ÇIKMAYACAK

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla ise eski kulübü Juventus'tan sözleşmesinin son tarihi olan 2022'ye kadar maaş almaya devam edecek olan Maurizio Sarri'nin, halihazırda bir gelecek değerlendirmesi yaptığını belirtti.

Şu ana kadar yurtdışından gelen tüm teklifleri reddeden Sarri'nin, İtalya içinde kalmaya karar verdiği bildirildi.