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    City'den ayrılan Fernandinho Brezilya'ya döndü

    Premier Lig ekibi Manchester City'den ayrılan Brezilyalı futbolcu Fernandinho, kariyerine başladığı Atletico Paranaense'ye transfer oldu.
    • 28.06.2022 - 15:26
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 16:59
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    City'den ayrılan Fernandinho Brezilya'ya döndü

    Manchester City'de geçirdiği 9 sezonun ardından takım ayrılan Fernandinho'nun, yeni adresi belli oldu.

    Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Paranaense, 37 yaşındaki Fernandinho ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Defans ve orta sahada görev yapan tecrübeli futbolcu, profesyonel kariyerine ülkesinin Atletico Paranaense takımında başladı.

    2013'te City'ye transfer olmuştu

    2005'te Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e transfer olan Fernandinho, 2013'te ise Manchester City'ye imza attı.

    Manchester City'de görev aldığı 9 sezonda 383 maça çıkan Fernandinho, 26 gol kaydetti. 17 yıl sonra ülkesine dönen Brezilyalı futbolcu, İngiltere kariyerinde 6 Lig Kupası, 5 Premier Lig, birer Federasyon Kupası ve Community Shield olmak üzere 13 kupa zaferi yaşadı.

    City den ayrılan Fernandinho Brezilya ya döndü #1


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