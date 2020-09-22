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    Claude Billong, Hatayspor'da

    Hatayspor, Serie A ekiplerinden Benevento'dan 26 yaşındaki Fransız stoper Jean Claude Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 17:27
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    Claude Billong, Hatayspor'da

    Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. İlk 2 haftada Başakşehir'i devirip, Fenerbahçe deplasmanından da 1 puanla ayrılan bordo-beyazlılar, kadrosunu Fransız stoper Jean Claude Billong ile güçlendirdi.

    2+1 YILLIK ANLAŞMA

    Hatayspor'dan yapılan açıklamada, son olarak İtalyan ekibi Benevento'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. .

    Claude Billong, Hatayspor da #1

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