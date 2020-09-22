Claude Billong, Hatayspor'da

Hatayspor, Serie A ekiplerinden Benevento'dan 26 yaşındaki Fransız stoper Jean Claude Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. İlk 2 haftada Başakşehir'i devirip, Fenerbahçe deplasmanından da 1 puanla ayrılan bordo-beyazlılar, kadrosunu Fransız stoper Jean Claude Billong ile güçlendirdi.

2+1 YILLIK ANLAŞMA

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, son olarak İtalyan ekibi Benevento'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. .