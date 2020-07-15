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Claudio Bravo'dan Beşiktaş yalanlaması
Adı Beşiktaş ile anılan tecrübeli kaleci Claudio Bravo, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak çıkan bu haberleri yalanladı.
- Haber Merkezi
- 15.07.2020 - 09:34
Claudio Bravo, siyah-beyazlı takıma gideceğini yazan ülkesinin yayıncı kuruluşuna tepki gösterdi.
"SÜREKLİ YANLIŞ HABER"
Tecrübeli kaleci, Şili Ligi'ni yayınlayan CDF'nin "Bravo Beşiktaş'ın yeni kalecisi olacak." haberine, "Neyin yeni kalecisi? Sürekli yanlış haber. Ekim ayından beri maç yayınlamadan abonelerinizden para alıyorsunuz! Saygı gösterin, doğru haber yapın." şeklinde bir cevap verdi.
Claudio Bravo, bu sezon Manchester City forması ile 16 resmi maça çıktı. Şilili kaleci, bu maçlarda kalesinde 16 gol görürken; 4 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.