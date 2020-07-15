Dolar
6.8638
-0.0029%
Euro
7.8305
0.0575%
Altın
1807.69
-0.0978%
Borsa
117741.1
-0.5553%
G. Altın
398.703
-0.1747%
Bitcoin
63363.22
-0.5879%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    Claudio Bravo'dan Beşiktaş yalanlaması

    Adı Beşiktaş ile anılan tecrübeli kaleci Claudio Bravo, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak çıkan bu haberleri yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2020 - 09:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Claudio Bravo'dan Beşiktaş yalanlaması

    Claudio Bravo, siyah-beyazlı takıma gideceğini yazan ülkesinin yayıncı kuruluşuna tepki gösterdi.

    "SÜREKLİ YANLIŞ HABER"

    Tecrübeli kaleci, Şili Ligi'ni yayınlayan CDF'nin "Bravo Beşiktaş'ın yeni kalecisi olacak." haberine, "Neyin yeni kalecisi? Sürekli yanlış haber. Ekim ayından beri maç yayınlamadan abonelerinizden para alıyorsunuz! Saygı gösterin, doğru haber yapın." şeklinde bir cevap verdi.

    Claudio Bravo, bu sezon Manchester City forması ile 16 resmi maça çıktı. Şilili kaleci, bu maçlarda kalesinde 16 gol görürken; 4 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

    Claudio Bravo'dan Beşiktaş yalanlaması #1

    Claudio Bravo'dan Beşiktaş yalanlaması #2

    Görüş Bildir