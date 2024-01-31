Clermont, Jackson Muleka'yı kiralamak istiyor Fransa Ligue 1 ekibi Clermont'un Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

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Süper Lig'de ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 24 puan gerisinde kalarak zirvenin bir hayli gerisinde kalan Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde çalışmalar devam ediyor.

Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarına devam eden siyah-beyazlılarda takımdan ayrılacak isimlerin de geleceği belli oluyor.

Beşiktaş'ta son maçlarda yedek duruma düşen Demokratik Kongolu forvet Jackson Muleka'ya sürpriz bir talip çıktı.

Clermont, kiralama peşinde

L'Equipe'in haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Clermont, Jackson Muleka'yı renklerine bağlamak istiyor.

Haberde; forvet arayışlarını sürdüren Clermont yönetiminin Muleka'yı gündemine aldığı belirtilirken, şimdilik sadece kiralama seçeneğinin mümkün görüldüğü ifade edildi.

Öte yandan Muleka transferinde birçok değişkenin olduğuna yer verilirken, Beşiktaş yönetiminin ikna edilmesinin karmaşık bir sürece ihtiyaç duyduğu belirtildi.

65 maçta 11 gol kaydetti

2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde Belçika ekibi Standard Liege'den 3.35 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan 24 yaşındaki isim, Beşiktaş formasıyla 65 resmi maça çıktı.

4.2 milyon euro piyasa değerine sahip olan hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asistle mücadele etti.