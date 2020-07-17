Cocu, Ferdi'yi istiyor

Derby County'yi çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Cocu, sarı-lacivertlilerin yetenekli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun peşine düştü.

Championship'te mücadele eden Derby County'yi çalıştıran Phillip Cocu, 5 futbolcunun yer aldığı bir transfer listesi belirledi.

Hollandalı teknik adamın belirlediği isimler arasında Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu da yer alıyor.

İşte Cocu'nun istediği futbolcular:

SAM LAMMERS - PSV

Cocu, 23 yaşındaki genç yıldızın transferini özellikle istiyor. Geçtiğimiz sezon Heerenveen'de kiralık olarak oynayan ve 16 gol kaydeden Lammers, PSV'de fazla forma şansı bulamıyor. Cocu'nun takımı Derby de oyuncu için güzel bir tercih olarak gözüküyor.

MENNO KOCH - EUPEN

26 yaşındaki stoper, Derby savunmasına daha fazla derinlik katabilir. 2017'de Jong PSV'nin kilit oyuncuları arasında yer alan Koch, şu sıralar Belçika'nın Eupen takımında top koşturuyor.

FERDİ KADIOĞLU - FENERBAHÇE

Cocu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından transfer ettiği futbolcular arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu, Derby'nin transfer listesinde yer alıyor. Ocak ayında da girişimlerde bulunan Derby, Fenerbahçe'den "Hayır" cevabını almıştı.

MAURO JUNIOR - PSV

Phillip Cocu'nun orta sahayı güçlendirmek için düşündüğü isim Mauro Junior. Genç teknik adamın eski kulübü PSV'de forma giyen Junior'un, takım içindeki yaratıcılık problemini çözebileceği düşünülüyor.

JORDY DE WIJS - HULL CITY

Bu transfer sezonunda Hull City'den ayrılması beklenen Jordy de Wijs'in yeni rotası Derby County olabilir. Cocu, PSV'den iyi tanıdığı stoper oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.