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    Colin Kazım Derby County'de

    Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen Colin Kazım, Championship ekiplerinden Derby County'yle sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2020 - 10:27
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 10:27
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    Colin Kazım Derby County'de

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

    İngiliz ekibi, serbest oyuncu durumundaki Colin Kazım Richards ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

    37 KEZ A MİLLİ TAKIM'DA OYNADI

    Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Hollanda'da Feyenoord, İskoçya'da Celtic, İngiltere'de Sheffield United, Blackburn Rovers, Brezilya'da Coritiba, Corinthians gibi takımlarda top koşturan 34 yaşındaki futbolcu, son olarak Meksika'nın Pachuca ekibinde oynamıştı.

    Forvet ve kanatlarda görev yapabilen Colin Kazım Richards, Türkiye Milli Takımı'nda 37 kez forma giymişti.

    Colin Kazım Derby County de #1

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