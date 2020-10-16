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Colin Kazım Derby County'de
Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen Colin Kazım, Championship ekiplerinden Derby County'yle sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 16.10.2020 - 10:27
- Güncelleme : 16.10.2020 - 10:27
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi.
İngiliz ekibi, serbest oyuncu durumundaki Colin Kazım Richards ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
37 KEZ A MİLLİ TAKIM'DA OYNADI
Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor, Hollanda'da Feyenoord, İskoçya'da Celtic, İngiltere'de Sheffield United, Blackburn Rovers, Brezilya'da Coritiba, Corinthians gibi takımlarda top koşturan 34 yaşındaki futbolcu, son olarak Meksika'nın Pachuca ekibinde oynamıştı.
Forvet ve kanatlarda görev yapabilen Colin Kazım Richards, Türkiye Milli Takımı'nda 37 kez forma giymişti.