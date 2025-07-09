Como, Davinson Sanchez'e talip oldu

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez'e Serie A'dan sürpriz bir talip çıktı.

İtalyan takımı Como, Galatasaray'dan İspanyol golcü Alvaro Morata ile anlaşmasının ardından gözünü sarı-kırmızılı takımın yıldızına çevirdi.

COMO'NUN HEDEFİ DAVINSON

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Como, savunma hattını Davinson Sanchez ile güçlendirmek istiyor.

Haberde yer alan detaylara göre Como, Kolombiyalı oyuncunun transferinde mutlu sona ulaşamazsa Celta Vigo'dan Carl Starfelt'i renklerine bağlamayı planlıyor.

PİYASA DEĞERİ 9.5 MİLYON EURO

2023 yılında 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham'dan Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 76 resmi maça çıktı.

20 milyon euro piyasa değeri bulunan stoper, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistle mücadele etti.

Galatasaray'da ikinci sezonunu tamamlayan başarılı isim, 2 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Davinson'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.