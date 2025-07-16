Como'dan Davinson Sanchez için Galatasaray'a teklif

Serie A ekiplerinden Como, Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'i kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

İtalyan temsilcisi, Kolombiyalı stoperin transferi konusunda sarı-kırmızılılarla resmi temaslarını sürdürüyor.

COMO'NUN TEKLİFİ

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Como, Davinson Sanchez için Galatasaray'a yaklaşık 18 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euroluk bonuslar içeren bir teklif sundu.

Taraflar arasında pazarlıklar devam ediyor.

HIZ VERDİLER

İtalyan kulübü, teknik direktör Cesc Fabregas'ın raporu doğrultusunda savunmaya lider bir isim kazandırmak istiyor.

Bu doğrultuda Davinson Sanchez transferine öncelik veren Como yönetimi, operasyonu tamamlamak için süreci hızlandırma kararı aldı.

GALATASARAY'DAN OLUMSUZ YANIT GELMİŞTİ

Çizme basınındaki haberlerde Como'nun Kolombiyalı savunmacıyı istediği öne sürülmüş, ancak Galatasaray'ın Sanchez'i bırakmayı istemediği ve teklife olumsuz cevap verdiği iddia edilmişti.

GALATASARAY'DA 76 MAÇA ÇIKTI

2023 yılında 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham'dan Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 76 resmi maça çıktı.

20 milyon euro piyasa değeri bulunan stoper, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistle mücadele etti.

Galatasaray'da ikinci sezonunu tamamlayan başarılı isim, 2 Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Davinson'un Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.