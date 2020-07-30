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Comolli, Süper Lig'den transfer yapıyor
Toulouse'ta başkan koltuğuna oturan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Gaziantep forması giyen Diarra'yı transfer listesine ekledi.
- Haber Merkezi
- 30.07.2020 - 16:39
Damien Comolli, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Toulouse'un başkanlık görevine getirildikten sonra Türkiye'den transfer çalışmalarına hız vermiş durumda.
Comolli'nin kadrosuna katmayı hedeflediği ilk isim sezonu Gaziantep FK formasıyla geçiren Souleymane Diarra oldu.
2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
LesViolets'in haberine göre Fransız futbol adamı, Diarra'nın takıma katılması için görüşmeler yapıyor.
Geçtiğimiz yaz bir başka Fransa Ligue 2 ekibi Lens'ten Gaziantep'e 1 milyon euro karşılığında transfer olan oyuncunun 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.
Bu sezon Gaziantep formasıyla toplamda 27 maça çıkan Malili oyuncu, 3 gol kaydetti.