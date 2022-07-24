Conte'den Kane çıkışı: Bayern saygısızlık yapıyor

Deneyimli teknik direktör Antonio Conte, forvet oyuncusu Kane hakkındaki iddialar için; "Bayern Münih saygısızlık yapıyor." sözlerini sarf etti.

Tottenham teknik direktörü Antonio Conte, Bayern Münih'le adı anılan forvet oyuncusu Harry Kane için açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik direktör, oyuncusu hakkında Alman devinin teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan gelen açıklamalar hakkında konuştu.

Tottenham ile Rangers'ın oynadığı hazırlık maçının ardından konuşan Conte; "Dürüst şekilde cevap vermem gerekirse Kane hakkındaki iddiaları duymamıştım. Kulübün planı açık. Harry Kane, Tottenham'ın planlarının bir parçası ve öyle kalacak.

“Bir şey yapmak istesem kulüple konuşurum”

Ben başka takımların oyuncuları hakkında konuşan bir teknik direktör değilim. Bir şey yapmak istesem kulüple konuşurum, medyayla değil. Ben diğer kulüp için saygısızlık olduğunu düşünürdüm. Benim yöntemim bu." açıklamasında bulundu.

“Şu anda bizim için zor olur”

Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann İngiliz yıldız forvet için; "Bundesliga'da çok gol atması mümkün. Harika bir oyuncu ve en iyi forvetlerden biri. Ancak fiyatını tam bilmesem de şu anda bizim için zor olur." sözlerini sarf etmişti.

28 yaşındaki Harry Kane geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla çıktığı 50 maçta 27 gol ve 10 asistlik katkı sağlamıştı.