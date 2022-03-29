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    Corinthians Josef de Souza'yı istiyor

    Brezilya ekiplerinden Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira, Fenerbahçe ve Porto'da birlikte çalıştığı Josef de Souza'yı transfer etmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 20:29
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 21:01
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    Corinthians Josef de Souza'yı istiyor

    Beşiktaş'ta Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi. Brezilyalı oyuncu, sezon sonu ülkesine dönebilir.

    Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Brezilya'nın köklü ekiplerinden Corinthians'ın başına geçen teknik direktör Vitor Pereira, Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'yı transfer etmek istiyor.

    Corinthians Josef de Souza yı istiyor #1

    FENERBAHÇE VE PORTO'DA BERABER ÇALIŞMIŞLARDI

    Vitor Pereira daha önce Porto ve Fenerbahçe'yi çalıştırırken Josef de Souza ile beraber çalışmıştı. Beşiktaş'taki ikinci sezonunu geçiren 33 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 34 resmi maçta 3 gol kaydetti.

    Josef de Souza geçmişte ülkesinde Vasco da Gama, Gremio ve Sao Paulo formaları giymişti.

    Corinthians Josef de Souza yı istiyor #2

    BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

    33 yaşına giren ve Beşiktaş'la mukavelesi otomatikman bir yıl daha uzayan Josef de Souza siyah beyazlı takıma Al Ahli'den geldi.

    Siyah-beyazlı camiayla geçtiğimiz sezon çifte şampiyonluk sevinci yaşayan Sambacı, bu sezon 34 maçta forma giyerken 3 gol kaydetti.

    Corinthians Josef de Souza yı istiyor #3


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