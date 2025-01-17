Çorum FK, Can Efe Bozacı'yı renklerine bağladı

AA & Ensonhaber
1. Lig ekiplerinden Çorum FK, genç futbolcu Can Efe Bozacı'yı transfer etti.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Bodrum FK forması giyen 19 yaşındaki forvetle 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
"ARAMIZA HOŞGELDİN DİYOR, BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Açıklamada, şöyle denildi:
Bodrum Futbol Kulübünden transfer ettiğimiz Can Efe Bozacı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık. Can Efe'ye, aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.
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