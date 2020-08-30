Costel Pantilimon, Denizlispor'la anlaştı

Kaleci arayışlarını sürdüren Denizlispor, Cenk Gönen'in ardından Costal Pantillimon ile de el sıkıştı. Tecrübeli kaleciyle hafta içinde imzaların atılması bekleniyor.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kaleye takviye arayışlarını sürdüren Denizlispor, İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Romanyalı file bekçisi Costel Pantilimon'la her konuda anlaşma sağladı.

Alanyaspor'dan eski file bekçisi Cenk Gönen'i transfer eden Horozlar, geçen sezonu Güney Kıbrıs Ligi takımlarından Omonoia Lefkoşa'da kiralık olarak geçiren Costal Pantilimon'la kadrosunu güçlendirdi.

HAFTA İÇİ İMZALAR ATILACAK

Kaleye bir deneyimli eldiven daha alan yeşil-siyahlılar, hafta içinde Denizli'ye gelecek Rumen file bekçisiyle sözleşme imzalayacak.

Kariyerinde Politehnica Timisoara, Manchester City, Sunderland, Watford, Deportivo gibi kulüplerde görev yapan 33 yaşındaki kaleci, 27 kez de Romanya Milli Takımı'nın kalesini korudu.