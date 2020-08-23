Coulibaly: Galatasaray haberlerini görünce inanamadım

Adı Galatasaray ile anılan Sarpsborg'un 19 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Ismaila Coulibaly, çıkan haberlerin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Sarpsborg forması giyen Ismaila Coulibaly, Kristansund maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"ÇILGINCA BİR ŞEY OLUR"

Genç oyuncu, "Benim gibi genç bir oyuncunun Galatasaray'a transfer olması çok gurur verici ve çılgınca bir şey olur. Haberi görünce inanamadım. Çok heyecanlandım. Hemen menajerimi ve bazı antrenörlerimi aradım. Haberlerin ne kadar doğru olduğu konusunda henüz bir bilgimiz yok. Ancak, çok heyecanlandığımı itiraf etmek istiyorum." dedi.

Coulibaly, "Ne kadar iyi çalıştığımı ve doğru yolda olduğumu bu tip haberlerin çıkmasından anlayabiliriz. Şimdi daha da konsantre olacağım ve çalışmalarımı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.