Coulibaly: Galatasaray istedi, projeyi seçtim

Malili orta saha Ismaila Coulibaly, yaz transfer döneminde Galatasaray ve Club Brugge'dan transfer teklifi aldığını açıkladı.

Sheffield United'dan kiralık olarak Belçika'da Beerschot forması giyen 19 yaşındaki Malili orta saha Ismaila Coulibaly, Galatasaray hakkında konuştu.

Galatasaray ve Club Brugge'ün ilgisine rağmen Beerschot'ı tercih eden Coulibaly, "Kendimi daha çok geliştirebileceğim bir kulüp arıyordum. Daha iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Bu nedenle 3 yıl boyunca Beerschot'ta kiralık oynamayı kabul ettim. Şimdiden ikili mücadelelerde daha iyiyim ve daha çok kazanıyorum." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY VE BRUGGE'DAN TEKLİF GELDİ"

Malili orta saha, "Yazın Galatasaray ve Club Brugge'den teklif geldi. Ancak, sunulan proje açısından bu çok daha iyiydi. Elbette, hayalim Beerschot'taki başarılı sürecin ardından Premier Lig'de oynamak. Ancak, şu an tek düşüncem Beerschot'un başarısı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.