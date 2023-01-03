Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile sözleşme imzaladı

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kendisini 2.5 seneliğine Al Nassr'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'la anlaşan Cristiano Ronaldo, imza töreni için başkent Riyad'a gitmişti.

Sağlık kontrollerinden geçen yıldız futbolcu için imza töreni düzenlendi. Yapılan törende yıldız isim yeni takımı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ronaldo, yeni kulübünden yıllık toplam 200 milyon dolar kazanacak.

37 yaşındaki yıldız düzenlenen imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Artık orada işim bitti"

Avrupa'da artık yapacak bir işinin kalmadığını söyleyen Ronaldo, "Çok iyi hissediyorum. Avrupa'da çok iyi işler yaptım, büyük başarılar kazandım. Artık orada işim bitti. Asya'ya gelip buradaki gelişime katkı yapmak istedim. Gençlerin gelişimine yardımcı olmak istiyorum. Zor bir karar olabilir ama bunu yaşamak istedim. Ailem bu karardan ötürü çok mutlu. Çok güzel şekilde karşılandık. Hepimiz burada olmaktan mutluyuz.

Sadece Futbol olarak değil, buradaki yeni neslin mentalitesini değiştirmek için bir şans olarak görüyorum bu transferi. Brezilya, Amerika, Portekiz, Avustralya ve Avrupa'dan başka kulüpler de beni transfer etmek istedi. Ben burayı tercih ettim. Bilgim ve tecrübemle buradaki insanlara katkı vermek istedim. Kadın ve erkek herkese yardım etmek istedim." dedi.

"Buradaki futbol oldukça yarışmacı seviyede"

Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın göstermiş olduğu performanstan bahseden Cristiano Ronaldo, "Çoğu insan konuşuyor ama futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın yaptığını gördük. Afrika ülkelerinin yaptıklarını da gördük. Bu ülkelerde futbolun gelişimine ve değişimine katkı yapmak, bazı şeyleri değiştirmelerine yardımcı olmak istiyorum. Buradaki futbol oldukça yarışmacı seviyede.

Yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağım. Hocam şans verirse şans bulmak istiyorum. Futbolda birçok rekor kırmış 'eşsiz' bir oyuncu olarak 'eşsiz' bir kontratı hak ettiğimi düşünüyorum (gülerek). Al Nassr'da futbol oynayıp mutlu olmak istiyorum. Başkanım ve hocam burada benimle. İstediğim tek şey futbol oynamak." ifadelerini kullandı.

İlk maçına Al Tae'e karşısında çıkabilir

Ronaldo'nun Al Nassr'ın perşembe günü oynayacağı Al Tae'e maçının kadrosunda yer alabileceği öğrenildi.