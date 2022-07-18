Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid ile temasta

Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Cristiano Ronaldo için sürpriz bir kulüp olan Atletico Madrid devreye girdi.

Cristiano Ronaldo geçtiğimiz sezon eski kulübü olan Manchester United'a geri dönmüş ve tüm gözleri Premier Lig'e çekmişti.

Kişisel olarak başarılı bir sezonu geride bırakan Cristiano Ronaldo takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasın ardından Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmak istediğini söyledi.

Atletico Madrid devrede

Manchester United'ın sezon öncesi kampına da katılmayan yıldız oyuncu kendisine kulüp arıyor.

İspanyol medyasından Elgoldigital'in haberine göre; Atletico Madrid transfer için resmen devrede.

Suarez’in ayrılması takımdan ayrılmasının ardından Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Cristiano Ronaldo'nun transferi için fırsat bekliyordu.

Ronaldo, İspanya'ya dönmeye hazır

Madrid ekibi, Bayern Münih'in yıldız oyuncuyla ilgilenmediğini açıkladıktan sonra transferde rakipsiz kaldı.

İspanyollar, Cristiano Ronaldo'nun Atletico Madrid'e çok sıcak olduğunu iddia ediyor.

Simeone'nin ses kaydı akıllara geldi

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Madrid ekibinin Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmaya çok yakın olduğu belirtilirken, Portekizli yıldızın PSG, Chelsea ve Bayern Münih tarafından istenmediği belirtilmişti.

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Diego Simeone’nun bir ses kaydı ortaya çıkmıştı.

Mirror’ın haberinde, Diego Simeone, Messi mi Ronaldo sorusuna, “Messi çok iyi ama ona olağanüstü oyuncular eşlik ediyor. Ama normal bir takım için Messi ve Ronaldo arasında seçim yapmak zorunda kalsaydınız, ondan başka kimi seçerdiniz?” şeklinde konuşmuştu.

Manchester’da kulüp yönetiminin işleyişinden memnun olmayan Ronaldo'nun bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak bir kulüp istemesi Atletico Madrid haberlerine güç kazandırıyor.

38 maçta 24 gol 3 asist

Cristiano Ronaldo’nun ismi açıklanmayan bir Suudi Arabistan kulübünden gelen 2 yıllık 275 milyon euroluk teklifi de reddettiği açıklanmıştı.

37 yaşındaki Portekizli yıldız geçtiğimiz sezon Manchester United'a önemli katkı sağladı. 38 maça çıkan Cristiano Ronaldo 24 gol 3 asist yapmayı başardı.