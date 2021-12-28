Cristiano Ronaldo, Barcelona'ya kendini önerdi

Cristiano Ronaldo, sezon başında Juventus'tan ayrılıp eski yuvası Old Trafford'a dönmüştü. İspanyol basını, Portekizli yıldızın Barcelona'ya transferi için iletişime geçtiğini yazdı.

Juventus macerasının ardından 12 yıl sonra Old Trafford'da geri dönen Cristiano Ronaldo'nun kulüpteki geleceği belirsiz.

Manchester United, Premier Lig'de beklentilerin oldukça uzağında. Cristiano Ronaldo'nun kulüpte mutsuz olduğu konuşulurken teknik direktör değişikliği de Portekizli yıldızı etkiledi. Ralf Rangnick'in oyun tarzı Cristiano Ronaldo'ya hitap etmiyor. Bu nedenle oyuncunun takımdan ayrılığı gündemde.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılmaya sıcak bakarken İspanyol basınından çok konuşulacak bir transfer haberi geldi.

KENDİNİ BARCELONA’YA ÖNDERDİ

Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Cristiano Ronaldo, golcü arayan Barcelona'ya kendini önerdi.

İddiaya göre Barcelona'da forma giyen yakın arkadaşı Pique ile iletişime geçen Ronaldo, bu sayede teknik direktör Xavi ile temas kurdu ve Barcelona'da oynamaya sıcak baktığını dile getirdi. İkili geçmişte Manchester United'da takım arkadaşlığı yapmıştı.

LAPORTA 2003’TE QUARESMA’YI TERCİH ETMİŞTİ

Barcelona başkanı Joan Laporta'nın da bu transfere sıcak baktığı konuşuluyor. Haberde, Laporta'nın 2003'te bir hata yaptığı ve bunu telafi etmek istediği yer aldı.

2003'te Portekizli iki genç yıldızı gözüne kestiren Laporta, Cristiano Ronaldo'yu görmezden gelip Ricardo Quaresma'yı transfer etti. Quaresma, Barcelona'da kalıcı olamazken Ronaldo ise futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

MESSI’NİN EVİNDE YAŞAYACAK

Ronaldo ile Barcelona arasında köprü kuran Gerard Pique, Lionel Messi ile de görüştü. Bu görüşme Messi'nin Barcelona'daki evi için oldu.

Pique, Messi'ye evini Ronaldo'ya kiralamak isteyip istemeyeceğini sordu. Lionel Messi ise bu durumu olumlu karşıladı.

Tüm şartlar elverirse Real Madrid efsanesi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin ayrılığını tam olarak atlatamayan Barcelona'nın yeni silahı olabilir.

SÖZLEŞMESİ 2023’TE BİTİYOR

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki sözleşmesi 2023 yazında sona erecek. Ancak iddialara göre Manchester United, oyuncunun ayrılmak istemesi durumunda herhangi bir problem çıkarmayacak.

19 MAÇTA 13 GOL 2 ASİST

Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United formasını 19 resmi maçta giydi. Premier Lig'de 14 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen 36 yaşındaki yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 6 gol kaydetti.

Ronaldo, toplam 19 maçta 13 gol atıp 2 asist yaptı ve 15 gole direkt katkı sağladı.