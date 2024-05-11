Cristiano Ronaldo, Devler Ligi'ne dönüyor! Suudi Arabistan'da çılgın iddia 2022 Dünya Kupası sonrasında sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tutan ve yıldız transferlerinin önünü açan Cristiano Ronaldo'nun yeniden Avrupa futboluna döneceği iddia edildi.

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Uzun yıllar boyunca Avrupa'da Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla fırtına gibi esen, dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nın ardından sürpriz bir karara imza atmıştı.

2023 yılının başında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan ve sükse yaratan Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan furyasını başlatan isim olmuştu.

Yıldızlar akın etti

CR7 sonrasında Suudi Arabistan'a; Neymar, Karim Benzema, Sadio Mane, Roberto Firmino, N'Golo Kante, Riyad Mahrez, Marcelo Brozovic, Sergej Milinkovic-Savic ve Kalidou Koulibaly gibi birçok yıldız transfer olmuştu.

Bu imzaların ardından Suudi futbolu dünya manşetlerine taşınmış, izlenebilirlik artmış ve ciddi reklam yapılmıştı.

Bu isimlerin Ortadoğu'daki performansları ciddi şekilde merak ediliyordu.

Birçoğunun atletizm seviyesi düşse de performansları Arabistan futbolu için yeterli oldu.

Öyle ki 39 yaşındaki Ronaldo, Al Nassr ile çıktığı 60 maçta 54 kez gol sevinci yaşadı, 14 de asist yapma başarısı gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım...

Portekizli süperstar yaşına rağmen yine istatistikleri kasıp kavururken Arabistan'dan da flaş bir iddia geldi.

Tecrübeli oyuncunun yeni sezonda Al Nassr'dan ayrılarak yeniden Avrupa'ya dönebileceği öne sürüldü.

CR7'nin Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olan bir takımla sözleşme imzalayabileceği belirtildi.

2.5 yılda 500 milyon euro

Suudi Arabistan'dan 2.5 yıllık sözleşme için toplamda 500 milyon Euro kazanan Cristiano Ronaldo'nun bu senaryo gerçekleşmesi durumunda maaşında çok ciddi bir indirim yapması gerekecek.

Bir sonraki sezon sonunda kontratı sona erecek olan yıldız oyuncunun bonservis bedeli olmadan ayrılması da ihtimaller dahilinde.