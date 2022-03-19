Cristiano Ronaldo için PSG iddiası

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, "Kırmızı-Şeytanlar"da umduğunu bulamadı. Ralf Rangnick ile problem yaşayan Ronaldo'ya, Paris Saint-Germain'in (PSG) talip olduğu öğrenildi.

Adını çoktan dünya futboluna altın harflerla yazdıran Cristiano Ronaldo, kariyerinin son yıllarında bir yol ayrımında daha.

Sezon başı Manchester United'a geri dönen Ronaldo, takımda yaşanan bir dizi iç karışıklık sebebiyle İngiliz devinden ayrılmayı düşünüyor. 37 yaşındaki yıldız, Paris Saint Germain'e (PSG) gidebilir.

NEYMAR YERİNE RONALDO

İngiliz ve Fransız basınında çıkan haberlere göre, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda Real Madrid'e dramatik bir şekilde elenerek çıldıran PSG'nin başkanı Nasser Al-Khelaifi, gözünü kararttı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu takıntı haline getiren PSG'nin Katarlı iş insanı, bu kez Cristiano Ronaldo'yu takıma getirmek istiyor.

Real Madrid hezimetinin ardından Neymar'ın ayrılma kararı aldığı iddiası sonrası Khelaifi'nin Cristiano Ronaldo'yu gözüne kestirdiği, Lionel Messi ile aynı takımda buluşturmayı hedeflediği öğrenildi.

"RONALDO UYGUN DEĞİL" SÖZLERİ KRİZE SEBEP OLMUŞTU

Kulüp yönetiminin sezonu geçici teknik direktör ile tamamlama fikrinden hoşnut olmadığı bilinen Ronaldo'nun takım arkadaşları ve menajeri Ralf Rangnick ile arasındaki problemler İngiliz basınında sık sık haber oluyor. Son olarak Manchester City maç kadrosuna kalça sakatlığı sebebiyle alınmayan Ronaldo'nun sakat olmadığı, teknik kadronun kararı sebebiyle oynatılmadığı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Cristiano Ronaldo ilk 11'de oynamaya istekliydi ancak Rangnick'in tercihinden sonra yedek kulübesinde oturmak yerine Portekiz'e gitti. Ronaldo'nun kız kardeşinin de sosyal medyada oyuncunun sakat olmadığıyla ilgili bir gönderiyi beğenmesi krizde yeni sayfa açtı. Ada basını, Ralf Rangnick ile Ronaldo arasındaki bağların tamamen koptuğunu iddia ediyor.

HEDEF RONALDO; KONUŞULAN RAKAM DA BELLİ

Alman teknik direktör, CR7'nin takımda mutlu olmadığı ile ilgili bir soruya ilişkin, "Bilmiyorum, ona mutlu olup olmadığını sormadım. Benim için tekrar formda olması önemli." dedi. Rangnick şubat ayında yaptığı bir açıklamada, "Ronaldo, hareketli oyuna uygun değil. Bu yüzden bugün oyuna başlamayacak." diyerek taraftarlardan tepki toplamıştı.

Manchester United ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Ronaldo için masadaki rakamın 25 ila 30 milyon euro arası olduğu konuşuluyor. Portekizli futbolcu bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 31 maçta 15 gol kaydetti.