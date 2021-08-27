Cristiano Ronaldo, Juventus’ta antrenmana çıkmadı

Juventus’un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo’nun bu sabahki antrenmana katılmadığı bildirildi.

İtalyan spor basınında yer alan haberlerde, 36 yaşındaki futbolcunun sabah saatlerinde Juventus’un Continassa Tesisleri’ne geldiği ve burada 40 dakika kadar kaldıktan sonra antrenmana katılmadan tesislerden ayrıldığı belirtildi.

“VEDA GÜNÜ”

İtalyan basını, bu gelişmeyi "Veda günü" ve "Ayrılık günü" başlıklarıyla okuyucularına duyururken, Portekizli yıldızın bir sonraki adresinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City olacağını yazdı.