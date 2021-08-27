Euro
9.877
-0.05%
Dolar
8.3955
0.09%
Altın
484.31
0.24%
Borsa
1.455
0.45%
Bitcoin
401.735
0.86%
EXEN Coin
27.06
4.15%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C

    Cristiano Ronaldo, Juventus’ta antrenmana çıkmadı

    Juventus’un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo’nun bu sabahki antrenmana katılmadığı bildirildi.
    • AA
    • 27.08.2021 - 14:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cristiano Ronaldo, Juventus’ta antrenmana çıkmadı

    İtalyan spor basınında yer alan haberlerde, 36 yaşındaki futbolcunun sabah saatlerinde Juventus’un Continassa Tesisleri’ne geldiği ve burada 40 dakika kadar kaldıktan sonra antrenmana katılmadan tesislerden ayrıldığı belirtildi.

    “VEDA GÜNÜ”

    İtalyan basını, bu gelişmeyi "Veda günü" ve "Ayrılık günü" başlıklarıyla okuyucularına duyururken, Portekizli yıldızın bir sonraki adresinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City olacağını yazdı.

    Cristiano Ronaldo, Juventus’ta antrenmana çıkmadı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir