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    Cristiano Ronaldo, sağlık kontrolünden geçti

    Cristiano Ronaldo, sağlık kontrolünden geçti

    Kendisine 2.5 yıllığına Al Nassr'a bağlayacak imzayı atacak olan Cristiano Ronaldo, tören öncesinde sağlık kontrolünden geçti. Yıldız ismin fit görüntüsü dikkatleri çekti.
    • 03.01.2023 - 16:09
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    Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'la anlaşan Cristiano Ronaldo, imza töreni için başkent Riyad'a gitti.

    2.5 yıllık sözleşme imzalayacak Ronaldo, yeni kulübünden yıllık toplam 200 milyon dolar kazanacak.

    Sağlık kontrolünden fotoğraf paylaştı

    Cristiano Ronaldo, imza töreni öncesinde Al Nassr için sağlık kontrolünden geçti. Yıldız futbolcu, düzenlenecek olan tören öncesinde sağlık kontrollerinden geçtiği görünüyü sosyal medya hesabından yayınladı.

    37 yaşındaki yıldız bu fit görüntüsü ile kamuoyu tarafından alkış topladı.

    Cristiano Ronaldo, sağlık kontrolünden geçti #1

    Real Madrid tesislerinde çalışmıştı

    2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz ile Fas'a 1-0 kaybederek turnuvaya veda eden Ronaldo, tatil yapmadan çalışmalarına devam etmişti.

    Yıldız oyuncu çalışmalarını eski kulübü Real Madrid'in tesislerinde sürdürmüştü.

    Cristiano Ronaldo, sağlık kontrolünden geçti #2


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