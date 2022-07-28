Cristiano Ronaldo United’a veda etmek istiyor

Manchester United yönetimiyle yaptığı görüşmede Cristiano Ronaldo takımdan ayrılmak istediğini net bir dille ifade etti.

Premier lig temsilcisi Manchester United'dan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo'yu kalması için ikna etmeye Sir Alex Ferguson görevlendirildi.

Kişisel olarak başarılı bir sezon geçirse de United’ın ligi altıncı bitirip Şampiyonlar Ligi’ne katılamaması nedeniyle yıldız futbolcunun bu kulüpte kalmak istemediği biliniyor.

Manchester United ayrılık istemiyor

Teknik adam Erik ten Hag Ronaldo’nun kalmasını çok istediğini belirtti ancak oyuncunun mutsuz olduğunu belirtti.

Atletico Madrid ile anılıyor

Ronaldo’nun Şampiyonlar Ligi’ne katılamayan United’da oynamak gibi bir niyeti yok. Tayland ve Avustralya’da yapılan hazırlık kampına katılmayan Cristiano Ronaldo’nun ismi de Atletico Madrid ve Chelsea takımlarıyla anılıyor.

Öte yandan Portekizli yıldızın Atletico Madrid’le ismi geçerken, Madrid taraftarları Ronaldo’ya sert yorumlarda bulunuyor.

Gerginlik devam ediyor

Portekizli milli oyuncu için yorumlarda bulunan taraftarlar; transfer gerçekleşirse üyeliklerini iptal edecekleri, maçlara gitmeyecekleri ve takımı desteklemeyi bırakacakları gibi yorumlarda bulundular.

Cristiano Ronaldo, daha önce Atletico Madrid taraftarıyla Real Madrid çatısı altındayken pek çok kez karşı karşıya geldi.

Özellikle Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri sonrası aralarında yaşanan gerginlik devam ediyor gibi görünüyor.

37 yaşındaki yıldız, 12 yıl sonra döndüğü MANU’daki ilk sezonunda 38 maça çıktı ve 24 gol 3 asistlik başarı yakaladı.