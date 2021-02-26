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    Crystal Palace, Mostafa Mohamed'in peşinde

    Crystal Palace, Mostafa Mohamed'in peşinde

    Crystal Palace, Galatasaray'da kısa sürede klasını gösteren Mostafa Mohamed'i takibe aldı. Yönetim, oyuncunun bonservisini alarak ilerleyen yıllarda yüksek meblağlara satmayı planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 10:15
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    Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed, çıktığı 5 maçta 4 gol atarak Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

    Crystal Palace'ın 23 yaşındaki golcüyü takibe aldığı ve sezon sonunda hem Galatasaray hem de Zamalek ile masaya oturmayı planladığı belirtildi.

    SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILACAK

    Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanarak İngilizlere kaptırmak istemeyen yönetim, oyuncuyu ilerleyen yıllarda daha yüksek bir fiyata satmayı düşünüyor.

    2 MİLYON DOLARA KİRALANMIŞTI

    2 milyon dolara kiralanan golcü futbolcunun sarı-kırmızılı kulübe toplam maliyeti 6 milyon dolar olacak.

    Crystal Palace, Mostafa Mohamed in peşinde #1

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