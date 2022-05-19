CSKA, Mert Hakan için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş için Rus ekibi CSKA Moskova, Fenerbahçe ile görüştü. Rus ekibi, milli futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

Transfer sezonunun yaklaşmasıyla takımlar, kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş için Rus ekibi CSKA Moskova'nın resmi girişimlere başladığı öne sürüldü.

Rus ekibinin kurmaylarının transferi bitirmek için yoğun çaba gösterdiği, kulüp yöneticileriyle bir araya geldiği öğrenildi. Son haftalardaki performansı ile göz dolduran Mert Hakan Yandaş, taraftarların gönlünü fethederken asist katkılarıyla da beğenileri topladı.

Başkan Yusuf Yazıcı’dan etkilendi

CSKA Moskova Başkanı Evgeny Giner, Yusuf Yazıcı'nın performansından etkilenerek takımda bir Türk oyuncu daha görmek istiyor.

5 milyon euro gözden çıkarıldı

CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe ile görüştü. 5 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenilen CSKA, Fenerbahçe'den gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına devam edecek.

32 maçta 2 gol 9 asist

Fenerbahçe'de bu sezon performansını yükselten ve formayı kapan Mert Hakan Yandaş, 32 müsabakada forma giydi. Tecrübeli orta saha, rakip fileleri 2 kez havalandırma başarısı gösterdi.

27 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarına da 9 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 sarı kart gördü.