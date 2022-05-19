Petrol
107.02
-1.92%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
479.618
0.42%
BTXN Coin
14.05
-5.51%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C
    CSKA, Mert Hakan için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

    CSKA, Mert Hakan için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı

    Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş için Rus ekibi CSKA Moskova, Fenerbahçe ile görüştü. Rus ekibi, milli futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli önerdi.
    • 19.05.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 16:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Transfer sezonunun yaklaşmasıyla takımlar, kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti.

    Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş için Rus ekibi CSKA Moskova'nın resmi girişimlere başladığı öne sürüldü.

    Rus ekibinin kurmaylarının transferi bitirmek için yoğun çaba gösterdiği, kulüp yöneticileriyle bir araya geldiği öğrenildi. Son haftalardaki performansı ile göz dolduran Mert Hakan Yandaş, taraftarların gönlünü fethederken asist katkılarıyla da beğenileri topladı.

    CSKA, Mert Hakan için Fenerbahçe nin kapısını çaldı #1

    Başkan Yusuf Yazıcı’dan etkilendi

    CSKA Moskova Başkanı Evgeny Giner, Yusuf Yazıcı'nın performansından etkilenerek takımda bir Türk oyuncu daha görmek istiyor.

    CSKA, Mert Hakan için Fenerbahçe nin kapısını çaldı #2

    5 milyon euro gözden çıkarıldı

    CSKA Moskova, Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe ile görüştü. 5 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenilen CSKA, Fenerbahçe'den gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına devam edecek.

    CSKA, Mert Hakan için Fenerbahçe nin kapısını çaldı #3

    32 maçta 2 gol 9 asist

    Fenerbahçe'de bu sezon performansını yükselten ve formayı kapan Mert Hakan Yandaş, 32 müsabakada forma giydi. Tecrübeli orta saha, rakip fileleri 2 kez havalandırma başarısı gösterdi.

    27 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarına da 9 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 sarı kart gördü.


    İlginizi Çekebilir

    250 $ ile başladı hesabında şu an 8000 $ birikti!
    Milyoner Olan Türkler

    250 $ ile başladı hesabında şu an 8000 $ birikti!

    Caz Festivali bu yıl uluslararası sanatçıları ağırlayacak
    Kültür Sanat

    Caz Festivali bu yıl uluslararası sanatçıları ağırlayacak

    Camdaki Kız 43. bölüm 2. fragmanı: Feride öldü ölecek, Sedat baba olmak üzere, Nalan'a yine yangınlar!
    Medya

    Camdaki Kız 43. bölüm 2. fragmanı: Feride öldü ölecek, Sedat baba olmak üzere, Nalan'a yine yangınlar!

    Görüş Bildir