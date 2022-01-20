CSKA'da Natasha videosunu hazırlayanlar kovuldu

CSKA Moskova'da Yusuf Yazıcı'nın transfer videosunu hazırlayanların, kulüp tarafından işlerine son verildiği açıklandı.

Rusya Premier Lig ekibi Cska Moskova, Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı.

Dün iki kulüp de art arda resmi açıklamaları yaptığında hiçbir problem gözükmüyordu.

Milli futbolcunun transferinin duyurulduğu video, sosyal medyada büyük tepki çekti.

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"BURADA ÇOK NATASHA VAR"

Yapılan paylaşımda CSKA Moskova'nın Yusuf'a sosyal medyadan, "Merhaba Yusuf, seni bekliyoruz neredesin? Sözleşme imzalamaya hazırız. Yusuf burası Rusya! Burada çok Natasha var!" mesajlarını gönderdiği, önceki mesajlara cevap vermeyen Yusuf'un ise son mesajı görür görmez "5 dakikaya oradayım" diye yanıt verdiği görülüyor.

Yapılan bu paylaşım birçok tepkiye neden olurken, Rus ekibi tepkiler sonrası bu paylaşımı kaldırdı.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Paylaşımın silinmesine rağmen sosyal medada viral olmasının ardından Rus kulübünden ilk açıklama, PR Direktörü Serguei Aksenov'dan geldi. Aksenov; "Yapılan kabul edlemez. Hem kamuoyundan hem de Yusuf'tan özür diliyoruz. Videoyu yapan ekiple yollarımızı derhal ayırdık." açıklamasını yaptı.

"YAKIŞIKSIZ VE KABA OLDUĞUNU KABUL EDİYORUM"

CSKA Moskova'nın resmi sosyal medya hesabından, CSKA TV Genel Yayın Yönetmeni Katerina Kirilcheva'nın imzasıyla Türkçe ve İngilizce açıklama yayınlandı.

Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Takımımıza yeni katılan oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın transfer haberini duyurduğumuz video ile ilgili pişmanlığımı paylaşmak istiyorum. Farklı bir senaryo üzerinden hareket etmeyi planlarken, oyuncuyla fiziki olarak çekim yapamacağımız için alternatif fikir üretmem gerekti. Zaman darlığı dolayısıyla oluşturduğum ve sonrasında uyguladığım fikrin son derece yakışıksız ve kaba olduğunu kabul ediyorum. Kısa süre içerisinde sosyal medya hesaplarımızdan kaldırılan bu paylaşım dolayısıyla kırdığım tüm kadınlardan, taraftarlarımızdan ve özellikle içerikten habersiz olan Yusuf Yazıcı'dan özür dilerim."