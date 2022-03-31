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- CSKA'ya transfer olan Jonas Jerebko İsveç Milli Takımı'ndan men edildi
CSKA'ya transfer olan Jonas Jerebko İsveç Milli Takımı'ndan men edildi
Rusya-Ukrayna savaşının yankıları, spor dünyasında etkisini göstermeye devam ediyor. CSKA Moskova'yla sözleşme imzalayan Jonas Jerebko, milli takımdan men edildi.
- Haber Merkezi
- 31.03.2022 - 14:23
- Güncelleme : 31.03.2022 - 14:32
CSKA Moskova ile dün sözleşme imzalayan İsveçli basketbolcu Jonas Jerebko, ülkesinde tartışma yarattı.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası birçok yabancı basketbolcu Rus kulüplerinden ayrılırken Jerebko, Khimki'den CSKA'ya transfer olmuştu. Bu imza sonrası İsveç Basketbol Federasyonu harekete geçti.
FOTOĞRAFLARDAN DA KALDIRDILAR
Jerebko'ya tepki gösteren federasyon önce, başarılı basketbolcunun fotoğrafının yer aldığı Slovenya maçının görsellerini değiştirdi.
Bununla yetinmeyen federasyon, Jerebko’nun Rus temsilcisinde forma giydiği sürece milli takımda forma giyemeyeceğini açıkladı.