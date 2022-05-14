Cyle Larin, Beşiktaş'ta kalacak

Beşiktaş'ta bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Cyle Larin'in beklediği teklifleri alamadığı için takımda kalacağı ifade edildi.

Geçen sezon Süper Lig'i şampiyonlukla tamamlayan fakat bu sezon aynı performansı sergileyemeyen Beşiktaş, gelecek sezon kadro çalışmalarına şimdiden başladı.

Siyah-beyazlılar, yeni transferleri bir kenera bırakıp takımdaki geleceği tam olarak belli olmayan oyunculara yoğunlaştı.

İstenilen performansı sergileyemedi

2020-2021 sezonunda gelen şampiyonluğun önemli isimlerinden biri olan ve sezon sonunda kontratı bitecek olan Cyle Larin, bu sezon istenilen performansı sergileyemedi.

Ülkesi Kanada’nın Dünya Kupası Elemeleri’nde adeta yıldızlaşmasına rağmen aynı görüntünün yarısını bile Beşiktaş’a yansıtamayan deneyimli futbolcunun fikrinin değiştiği belirtildi.

Takımda kalmaya sıcak bakıyor

Sene başında yönetimin 1 milyon 750 bin eurluk teklifini kabul etmeyip 2.5 milyon euro isteyen Larin’in, menajeri aracılığıyla görüştüğü kulüplerden beklediği dönüşü alamaması sonrasında geri adım atıp kulübün belirleyeceği rakama sıcak baktığı ifade edildi.

7 gole katkı sağladı

Bu sezon 27 Süper Lig maçında görev yapan tecrübeli oyuncu, 6 kez topu filelerle buluştururken 1 de gol pası verdi.