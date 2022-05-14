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    Cyle Larin, Beşiktaş'ta kalacak

    Beşiktaş'ta bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen Cyle Larin'in beklediği teklifleri alamadığı için takımda kalacağı ifade edildi.
    • 14.05.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 13:35
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    Cyle Larin, Beşiktaş'ta kalacak

    Geçen sezon Süper Lig'i şampiyonlukla tamamlayan fakat bu sezon aynı performansı sergileyemeyen Beşiktaş, gelecek sezon kadro çalışmalarına şimdiden başladı.

    Siyah-beyazlılar, yeni transferleri bir kenera bırakıp takımdaki geleceği tam olarak belli olmayan oyunculara yoğunlaştı.

    Cyle Larin, Beşiktaş ta kalacak #1

    İstenilen performansı sergileyemedi

    2020-2021 sezonunda gelen şampiyonluğun önemli isimlerinden biri olan ve sezon sonunda kontratı bitecek olan Cyle Larin, bu sezon istenilen performansı sergileyemedi.

    Ülkesi Kanada’nın Dünya Kupası Elemeleri’nde adeta yıldızlaşmasına rağmen aynı görüntünün yarısını bile Beşiktaş’a yansıtamayan deneyimli futbolcunun fikrinin değiştiği belirtildi.

    Cyle Larin, Beşiktaş ta kalacak #2

    Takımda kalmaya sıcak bakıyor

    Sene başında yönetimin 1 milyon 750 bin eurluk teklifini kabul etmeyip 2.5 milyon euro isteyen Larin’in, menajeri aracılığıyla görüştüğü kulüplerden beklediği dönüşü alamaması sonrasında geri adım atıp kulübün belirleyeceği rakama  sıcak baktığı ifade edildi.

    7 gole katkı sağladı

    Bu sezon 27 Süper Lig  maçında  görev yapan tecrübeli oyuncu, 6 kez topu filelerle buluştururken 1 de gol pası verdi.

    Cyle Larin, Beşiktaş ta kalacak #3


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