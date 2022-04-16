Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi

Beşiktaş'la sözleşme uzatma görüşmelerinde ilerleme kaydedemeyen Cyle Larin'in menajeri deneyimli oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi. Sarı-lacivertliler şimdilik teklife yanıt vermedi.

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'ye sol kanat için öneri, ezeli rakip Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin'in menajerinden geldi.

Sezon sonunda sözleşmesi biteceği için Beşiktaş'tan ayrılacak olan Kanadalı yıldızın menajerleri, oyuncuyu Fenerbahçe yönetimine önerdi.

Yıllık 2 milyon euro artı imza parası istiyor

Larin'in maliyetinin yıllık 2 milyon euro olduğu, bununla birlikte imza parası talebinin de bulunduğu öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun temsilcileri ayrıca 3 yıllık anlaşma istediklerini de iletti.

Fenerbahçe yönetimi, bu öneriye olumlu veya olumsuz bir yanıt vermezken, sezon sonu takım planlaması yapılacak ve ardından da Larin için pazarlık başlayacak.