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    Cyle Larin, Nottingham Forest ile anlaştı

    Cyle Larin, Nottingham Forest ile anlaştı

    Beşiktaş ile yollarını ayıran Cyle Larin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile anlaşma sağladı.
    • 02.07.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 11:00
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    Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, Cyle Larin ile yola devam etmemişti. Kanadalı golcünün transferde yeni adresi İngiltere olacak.

    Geride bıraktığımız haftalarda Beşiktaş yönetimi Cyle Larin ile bir görüşme yapmış ancak; sözleşme uzatma görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkmamıştı. Beşiktaş'ın kendisine önerdiği 1.75 milyon euro teklifi kabul etmeyen Larin, 2.5 milyon euro talep etmişti.

    Cyle Larin, Nottingham Forest ile anlaştı #1

    Yeni adresi Premier Lig

    27 yaşındaki Kanadalı golcü, 23 yıl aradan sonra İngiltere Premier Lig'e dönen Nottingham Forest ile anlaşmaya vardı. Larin, kariyerine artık Ada'da devam edecek.

    Cyle Larin, Nottingham Forest ile anlaştı #2

    Paylaşımlarını kaldırmıştı

    Cyle Larin, sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili tüm paylaşımları kaldırarak ipleri koparmıştı. Bazı taraftarlar da futbolcuya yine sosyal medya üzerinden tepki göstermişti. Larin, Beşiktaş'ta 109 maçta 39 gol 8 asist üretti.

    Cyle Larin, Nottingham Forest ile anlaştı #3

    Piyasa değeri 10 milyon euro

    Transfermarkt verilerine göre 10 milyon euro değer biçilen futbolcunun, Serie A ekiplerinden Fiorentina ile görüşeceği öne sürülmüştü.

    Cyle Larin, Nottingham Forest ile anlaştı #4


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