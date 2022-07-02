Cyle Larin, Nottingham Forest ile anlaştı

Beşiktaş ile yollarını ayıran Cyle Larin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile anlaşma sağladı.

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, Cyle Larin ile yola devam etmemişti. Kanadalı golcünün transferde yeni adresi İngiltere olacak.

Geride bıraktığımız haftalarda Beşiktaş yönetimi Cyle Larin ile bir görüşme yapmış ancak; sözleşme uzatma görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkmamıştı. Beşiktaş'ın kendisine önerdiği 1.75 milyon euro teklifi kabul etmeyen Larin, 2.5 milyon euro talep etmişti.

Yeni adresi Premier Lig

27 yaşındaki Kanadalı golcü, 23 yıl aradan sonra İngiltere Premier Lig'e dönen Nottingham Forest ile anlaşmaya vardı. Larin, kariyerine artık Ada'da devam edecek.

Paylaşımlarını kaldırmıştı

Cyle Larin, sosyal medya hesabından Beşiktaş ile ilgili tüm paylaşımları kaldırarak ipleri koparmıştı. Bazı taraftarlar da futbolcuya yine sosyal medya üzerinden tepki göstermişti. Larin, Beşiktaş'ta 109 maçta 39 gol 8 asist üretti.

Piyasa değeri 10 milyon euro

Transfermarkt verilerine göre 10 milyon euro değer biçilen futbolcunun, Serie A ekiplerinden Fiorentina ile görüşeceği öne sürülmüştü.