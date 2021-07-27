Cyle Larin satış listesinde

Beşiktaş yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Cyle Larin'den 10 milyon euro civarı bir bonservis bedeli bekliyor.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi dönemini geçiren ve aynı performansını Kanada Milli Takımı'nda da sürdüren Cyle Larin, siyah-beyazlı kulübün yeni sözleşme teklifine olumlu yanıt vermedi.

SATIŞ LİSTESİNDE

Cyle Larin'e 3 yıllık yeni sözleşme ve 2 milyon euro garanti maaş öneren Beşiktaş yönetimi, Kanadalı futbolcudan gelen cevap sonrasında yeni bir strateji belirledi.

Transfer döneminin başında Cyle Larin için gelen teklifleri geri çeviren Beşiktaş yönetimi, bu kez Kanadalı futbolcuyu satış listesine koydu.

"10 MİLYON EURO İSTİYORUZ"

Cyle Larin'in menajeri Nick Mavromaras ile görüşen Beşiktaş, Kanadalı futbolcunun transferinden 10 milyon euroluk bonservis bedeli beklediklerini iletti.

53 MAÇTA 33 GOL

Beşiktaş'ta sezonu 19'u lig olmak üzere toplam 23 gol ve 6 asistle tamamlayan Cyle Larin, Kanada Milli Takımı'nı da taşımayı sürdürüyor.

Larin, ülkesi Kanada'nın Haiti'yi 4-1 yendiği CONCACAF Gold Cup grup maçında da 2 gol attı. Kanadalı golcü, bir önceki maçta da Martinik ağlarını havalandırmayı başarmıştı.

2020/21 sezonu başından bu yana toplam 53 maçta forma giyen 25 yaşındaki forvet, 33 golün altına imza atmayı başardı.